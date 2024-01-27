Daily Mail: в течение тренировки нужно выполнять от трех до восьми упражнений

Сертифицированные американские фитнес-эксперты Эрик Сунг и Джордан Смит рассказали Daily Mail, что вне зависимости от целей занятий спортом (жиросжигание или набор мыщц) на тренировке нужно выполнять от трех до восьми упражнений.
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