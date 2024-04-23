Не говорит о качестве работы. Политологи оценили "отставку" глав нескольких регионов

Во время СВО власти не будут устраивать стресс-тест работающей системе, считают эксперты Массовой смены губернаторов в связи с формированием нового состава правительства ждать не стоит, считают опрошенные amic.
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