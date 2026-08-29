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Трагедия на Big Church Festival в Британии: один человек погиб из-за падения вывески

Трагедия на Big Church Festival в Британии: один человек погиб из-за падения вывески

28 августа на христианском музыкальном фестивале Big Church Festival в графстве Западный Суссекс произошёл трагический инцидент: большая вывеска упала на посетителей, в результате чего один человек погиб, а ещё шестеро получили травмы.

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