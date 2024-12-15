НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Когда-то было так.Глава МИД Латвии ...
  • Модест
    Надо денонсировать решение советского правительства о передаче города Вильно из Белоруссии в состав Литовской ССР. То...Глава МИД Латвии ...
  • Модест
    Купите БМП-4  и не кружите себе голову. Или Нонну.«Т-72/90 ограниче...

Мы не умеем быть господами в положении, даже когда мы его господа!

Мы не умеем быть господами в положении, даже когда мы его господа!

Провозгласив в свое время политику «пролетарского интернационализма», СССР, хочешь не хочешь, а должен был помогать тем странам, которые, даже не имея своего пролетариата, заявляли, что хотят строить у себя социализм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх