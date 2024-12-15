Мы не умеем быть господами в положении, даже когда мы его господа!

Провозгласив в свое время политику «пролетарского интернационализма», СССР, хочешь не хочешь, а должен был помогать тем странам, которые, даже не имея своего пролетариата, заявляли, что хотят строить у себя социализм.
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