На избирательных участках в Актау можно поучаствовать в национальных играх

Сегодня на нескольких избирательных участках города Актау были организованы спортивные мероприятия, в рамках которых состоялись соревнования по национальным видам спорта среди проголосовавших, передает inAktau.
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