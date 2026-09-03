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Мировое обозрение

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Медведев обвинил власти Германии в забвении итогов Второй мировой войны

Медведев обвинил власти Германии в забвении итогов Второй мировой войны

Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT, которое он дал во время поездки в Сибирский федеральный округ, обвинил нынешнее руководство Германии в отказе от прежних подходов к оценке событий Второй мировой войны.

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