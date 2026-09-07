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NASA показала снимок туманности Пеликан в газе, пыли и звёздах

NASA показала снимок туманности Пеликан в газе, пыли и звёздах

На сайте NASA появился новый снимок туманности Пеликан, который вошёл в проект «Астрономическая картинка дня» (APOD) за 7 сентября 2026 года.

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