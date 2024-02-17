Российская армия может спасти европейских фермеров от разорения

Если вместо Украины на карте мира появятся российские губернии, то с этих территорий не пойдут в Евросоюз продукты по демпинговым ценам и возобновятся поставки в ЕС дешёвого русского газа, который необходим для производства удобрений Из интернета: «Европейские фермеры продолжают протестовать против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.