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Царьград

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ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику 17 раз за сутки

ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику 17 раз за сутки

ВСУ совершили 17 обстрелов территории ДНР, выпустив различные боеприпасы. В результате атак погиб один мирный житель, семь ранены.

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