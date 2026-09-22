Эксперт Тупиков: корпоративная техника поможет избежать утечки информации

Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков заявил, что при работе с информацией и инфраструктурой компании необходимо использовать только корпоративную технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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