Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

Новый ангиографический комплекс позволяет выполнять полный спектр операций без разрезов В пятницу, 1 марта, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что в столице в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров полностью переоборудовали рентгеноперационную больницы имени М.