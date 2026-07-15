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Масштабный автомобильный фестиваль "ПроДвижение" пройдет на ВДНХ

От винтажа до боллида! До большого автофестиваля на ВДНХ - всего две недели. Скоро более 300 машин - от исторических до футуристических моделей - превратят огромное пространство главной выставки страны в автосалон под открытым небом.

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