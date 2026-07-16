Елена Кондратьева-Сальгеро: Права человека во Франции — это когда отговорившего от эвтаназии сажают, а насильника отпускают

Почему национальный праздник Франции впервые в истории прошёл без французов, а вход на Елисейские поля открыли только по QR-кодам? strong>Как закон об эвтаназии, продвигаемый Макроном, превращается в инструмент принудительного устранения стариков и неизлечимых? Может ли электронный браслет Марин Ле Пен считаться новым стандартом правосудия в деле, .
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