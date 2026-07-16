Елена Кондратьева-Сальгеро: Права человека во Франции — это когда отговорившего от эвтаназии сажают, а насильника отпускают

Поче­му наци­о­наль­ный празд­ник Фран­ции впер­вые в исто­рии про­шёл без фран­цу­зов, а вход на Ели­сей­ские поля откры­ли толь­ко по QR-кодам? strong>Как закон об эвта­на­зии, про­дви­га­е­мый Мак­ро­ном, пре­вра­ща­ет­ся в инстру­мент при­ну­ди­тель­но­го устра­не­ния ста­ри­ков и неиз­ле­чи­мых? Может ли элек­трон­ный брас­лет Марин Ле Пен счи­тать­ся новым стан­дар­том пра­во­су­дия в деле, .