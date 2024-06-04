В Instagram* тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

Команда социальной сети Instagram* начала тестировать рекламные вставки, которые заставляют останавливаться и смотреть объявления в течение определенного периода времени, прежде чем станет возможен дальнейший просмотр контента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии