Крамник потребовал от FIDE ужесточить санкции против украинского шахматиста

Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник заявил, что потребовал от Международной шахматной федерации (FIDE) ужесточить наказание украинского шахматиста Кирилла Шевченко, который представляет Румынию.
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