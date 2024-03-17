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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Челси» одно поражение в 7 последних матчах. Сегодня игра с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» примет «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии. Лондонский клуб в 7 последних матчах проиграл лишь однажды – «Ливерпулю» (0:1) в Кубке лиги.

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