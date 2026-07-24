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Российские военные нанесли удары по объектам хранения ГСМ в порту Южный

Вооружённые силы России провели авиаудары по инфраструктуре в порту Южный в Одесской области, задействованной для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых Вооружёнными силами Украины.

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