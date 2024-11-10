Wall Street Journal: Роснефть хочет поглотить Лукойл и Газпром нефть, но те пока упираются

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что власти РФ хотят объединить в одну госкорпорацию Роснефть, Газпром-нефть и Лукойл, чтобы новая структура стала бы вторым по величине производителем нефти - после компании Aramco (Саудовская Аравия).