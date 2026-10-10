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«Шахтер Донецк» «Спартак Нальчик»: стартовые составы команд на матч Россия. Второй лиги Б, 10 октября 202...

«Шахтер Донецк» и «Спартак Нальчик» объявили стартовые составы на матч России. Вторая лига Б, который пройдет 10 октября 2026 года на «Форте Арене» в Таганроге.

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