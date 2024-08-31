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Царьград

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ЧП на Камчатке: Облёт территории не дал результатов, вертолёт с 19 туристами не найден – Губернатор

ЧП на Камчатке: Облёт территории не дал результатов, вертолёт с 19 туристами не найден – Губернатор

Губернатор Камчатки сообщил подробности о поисках пропавшего в регионе вертолёта с туристами.Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-8 пока не найден.

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