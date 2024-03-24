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Живая Кубань

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 В Сочи местные жители и туристы уже сдали более 40 литров крови для пострадавших при теракте в Подмосковье

 В Сочи местные жители и туристы уже сдали более 40 литров крови для пострадавших при теракте в Подмосковье

 В Сочи местные жители и туристы уже сдали более 40 литров крови для пострадавших при теракте в ПодмосковьеВ связи с большим  наплывом посетителей сегодня сочинская Станция переливания крови работает и в воскресенье.

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