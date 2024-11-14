Трамп выдвинул критиков помощи Украине на ключевые посты

Критически высказывались о стратегии США на Украине, предложенный Трампом на пост министра юстиции, Мэтт Гетц и, номинированная на должность директора нацразведки, Тулси Габбард, сообщает 14 ноября РИА Новости.
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