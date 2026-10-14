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Воронежские новости

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Пименов оценил шансы Алексея Ребко возглавить «Факел»

Пименов оценил шансы Алексея Ребко возглавить «Факел»

В матче Кубка России «Факел» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0, что укрепило позиции Ребко как кандидата на пост главного тренера.

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