Небензя: Париж проявил агрессию, когда сорвал заседание СБ ООН по Югославии

Франция проявила «дипломатическую агрессию» и сорвала заседание в Совете Безопасности ООН. Оно должно было пройти по запросу России на тему агрессии НАТО против Югославии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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