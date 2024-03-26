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Небензя: Париж проявил агрессию, когда сорвал заседание СБ ООН по Югославии

Небензя: Париж проявил агрессию, когда сорвал заседание СБ ООН по Югославии

Франция проявила «дипломатическую агрессию» и сорвала заседание в Совете Безопасности ООН. Оно должно было пройти по запросу России на тему агрессии НАТО против Югославии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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