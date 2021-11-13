В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма

Члены экипажа смогут в скафандрах побывать в открытом космическом пространствефото: pixabay.com Разработку суборбитального корабля для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом завершили в ракетно-космической корпорация «Энергия».
Члены экипажа смогут в скафандрах побывать в открытом космическом пространствефото: pixabay.com Разработку суборбитального корабля для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом завершили в ракетно-космической корпорация «Энергия».
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