Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    неправильно выразился? Отправляйся на историческую родину со всеми своими родичами! Совсем очешуели!«Вы че в России о...
  • Лев Сивохин
    Излишняя мягкотелость к таким мигрантам порождает с их стороны к повторению подобных нарушений и совершению преступле...«Вы че в России о...
  • Иван Иваныч
    ну, ну давайте в том же духе, а в следующий раз вот такое чёрное чмо въедит ей в пяточёк, заберёт пистоль и выстрелит...«Вы че в России о...

Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

"Так мы до мышей до@бёмся, сынок", как сказал в анекдоте слон-папа своему отпрыску. Великобритания не может обновить значки на военной форме и фуражках, потому что они из Китая, а значит в них могут быть устройства слежения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх