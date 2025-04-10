Ивановка пожаловалось на невозможности вести свой бизнес из СИЗО

Заявительница считает, что избранная в отношении нее мера пресечения в виде заключения под стражу является незаконной и грубо нарушает права и законные интересы как субъекта предпринимательской деятельности.
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