Вячеслав Зайцев: «Рады вернуть преимущество своей площадки»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом-Кубань» в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (82:81, 2-1).
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