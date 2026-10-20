Wave II vs. Wave IV — Understanding the Principle of Alternation Gold Futures COMEX_DL:GC1! Mehdi_Abbasi_EWP Gold Weekly Reading time: ~3 minutes In the Elliott Wave Principle, understanding market structure goes beyond counting five motive waves and three corrective waves.
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