Владельцы земли в Барвихе отрицают, что купили ее в 236 раз дешевле

В Одинцовском городском суде продолжается рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли из участка площадью 99 гектаров, который ранее принадлежал санаторию Управления делами президента «Барвиха».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии