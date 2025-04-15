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Премьера на Малой Ордынке: комедия Де Филиппо с топовыми актерами России

Премьера на Малой Ордынке: комедия Де Филиппо с топовыми актерами России

В Театре на Малой Ордынке представили комедию Эдуардо Де Филиппо «Ложь на длинных ногах». Спектакль о судьбах коммерсанта Либеро Инкоронато и его окружения, в исполнении ведущих актёров, состоялся в яркой неаполитанской атмосфере.

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