Премьера на Малой Ордынке: комедия Де Филиппо с топовыми актерами России

В Театре на Малой Ордынке представили комедию Эдуардо Де Филиппо «Ложь на длинных ногах». Спектакль о судьбах коммерсанта Либеро Инкоронато и его окружения, в исполнении ведущих актёров, состоялся в яркой неаполитанской атмосфере.