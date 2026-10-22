Польское политическое объединение Rozwój Plus («Развитие плюс») готовит положения, предусматривающие депортацию иностранцев, осужденных за пропаганду бандеризма, запрет на въезд в Польшу и лишение свободы за пропаганду преступлений ОУН*-УПА* и соответствующую символику.