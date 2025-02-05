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Россиян предупредили о массовом повышении цен в 2025 году

Рекордное число производителей решили повысить цены в 2025 году! Ожидается, что инфляция усилится.Согласно последним опросам, доля производителей, заявивших о необходимости повысить цены на свои товары и услуги, доросла до 37% – такой показатель оказался рекордным, как минимум, с 2018 года.

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