Россиян предупредили о массовом повышении цен в 2025 году

Рекордное число производителей решили повысить цены в 2025 году! Ожидается, что инфляция усилится.Согласно последним опросам, доля производителей, заявивших о необходимости повысить цены на свои товары и услуги, доросла до 37% – такой показатель оказался рекордным, как минимум, с 2018 года.