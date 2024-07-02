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Следователь из Всеволожска получил условный срок за то, что требовал деньги за смерть рабочего

Следователь из Всеволожска получил условный срок за то, что требовал деньги за смерть рабочего

Стало известно, что сотрудник СК просил у рабочих, которые допустили смерть коллеги, деньги.Уже бывший следователь СК приговорен к восьми годам условно за покушение на дачу взятки.

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