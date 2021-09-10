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Нуланд: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате

Нуланд: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова присоединиться к переговорам в «нормандском формате» (ФРГ, Франция, РФ, Украина), если это поможет урегулировать конфликт в Донбассе, передает ТАСС.

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