Нуланд: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова присоединиться к переговорам в «нормандском формате» (ФРГ, Франция, РФ, Украина), если это поможет урегулировать конфликт в Донбассе, передает ТАСС.