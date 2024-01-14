Анкалаев заявил, что готов провести бой с Перейрой на UFC 300

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, готов ли провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).
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