Посол Индонезии в России заявил о готовности страны обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Встреча лидеров «Большой двадцатки» должна состояться 15-16 ноябряИндонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20.
Популярные статьи
- Запорожская АЭС перестала снабжать электроэнергией остальную Украину после обстрелов с ее стороны
- Певица Пугачева рассказала, что рыдала после смерти бывшего президента СССР Горбачева
- Глава Чечни Кадыров сообщил о наступлении спецназа «Ахмат» и союзников в ДНР, противник спасает «свою никчемную жизнь»
Свежие комментарии