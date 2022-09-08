Daily Storm

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Посол Индонезии в России заявил о готовности страны обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Посол Индонезии в России заявил о готовности страны обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Встреча лидеров «Большой двадцатки» должна состояться 15-16 ноябряИндонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20.

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