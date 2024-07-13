Доход самых обеспеченных граждан РФ в месяц составляет 227 тысяч рублей

У 10% наиболее обеспеченных россиян ежемесячный среднедушевой доход составил 227 тысяч рублей. Такая цифра следует из результатов дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения России с самыми большими доходами (материалы цитирует РБК).