Вертолет с пассажирами и пилотом бесследно пропал в Якутии

Аварийный радиомаяк сработал на вертолете в Якутии вечером 18 июля. После этого борт Robinson R44II пропал, его пилот в положенное время не вышел на связь с диспетчерами, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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