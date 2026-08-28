Сценарист Шишкин объяснил, почему ИИ пока не может заменить автора

Нейросети способны помогать сценаристам искать информацию и выполнять вспомогательные задачи, но пока не могут полноценно заменить человека при создании истории, рассказал RT сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Николай Шишкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии