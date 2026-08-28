Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Сценарист Шишкин объяснил, почему ИИ пока не может заменить автора

Сценарист Шишкин объяснил, почему ИИ пока не может заменить автора

Нейросети способны помогать сценаристам искать информацию и выполнять вспомогательные задачи, но пока не могут полноценно заменить человека при создании истории, рассказал RT сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Николай Шишкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии