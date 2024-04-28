Moulinex — оригинальные решения для простого приготовления блюд. Достоинства:- качественная продукция известного бренда,- официальная гарантия 2 года,- 7 дней на возврат изделий,- доставка по всей России,- бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу при заказе на сумму от 5 000 рублей.