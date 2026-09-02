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Объявлен шорт-лист «Слова года — 2026»: от «беспилотников» и «НПЗ» до «колобка» и «ред-флага»

Объявлен шорт-лист «Слова года — 2026»: от «беспилотников» и «НПЗ» до «колобка» и «ред-флага»

На Московской международной книжной ярмарке представили топ-40 слов — кандидатов на звание «Слово года — 2026».

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