Греческая полиция готовится к штурму одного из древнейших православных монастырей Афона Ольга ВайленкоМонастырь Эсфигмен, один из старейших и наиболее значимых монастырей на Святой Горе Афон, был основан в V веке императором Восточной Римской империи Феодосием II.