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Невролог Кружалов: инсульт можно спутать с эпилепсией и другими заболеваниями

Невролог Кружалов: инсульт можно спутать с эпилепсией и другими заболеваниями

Врач-невролог Александр Кружалов рассказал о заболеваниях, с которыми можно перепутать инсульт. Невролог Кружалов рассказал, что существуют заболевания, симптомы которых напоминают картину инсульта – опасного для жизни нарушения мозгового кровообращения, возникающего из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда.

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