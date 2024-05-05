Невролог Кружалов: инсульт можно спутать с эпилепсией и другими заболеваниями

Врач-невролог Александр Кружалов рассказал о заболеваниях, с которыми можно перепутать инсульт. Невролог Кружалов рассказал, что существуют заболевания, симптомы которых напоминают картину инсульта – опасного для жизни нарушения мозгового кровообращения, возникающего из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда.