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Дети задолжали налоговой в Забайкалье более 20 миллионов: за что начислили налоги

Дети задолжали налоговой в Забайкалье более 20 миллионов: за что начислили налоги

ЧИТА, 7 сентября, ФедералПресс. В Забайкальском крае свыше 40 тысяч несовершеннолетних официально являются плательщиками налогов – все они владеют жильем или долей в нем, а обязанность по уплате за них по закону ложится на родителей.

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