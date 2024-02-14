«Я — пенсионерка, моя пенсия 15 800₽», - знакомая рассказала свою печальную историю о сложной старости

Sergiy Che

Господи дура у куда ты лезешь то?! У меня второе высшее историко-архивный ВУЗ!! Во все войны твои коммунякнутые с дура мозга и влезали (да дореволюционной войне не дали до победы всё продали иуды и лишили Россию заслуженных трофеев и контрибуций!!) Ни мозгов, ни образования, ни знаний а тяффкает на всех как прям "акадэмик" диванный! До ВОВ пеннсии в Совке только политкаторжанам полагались да ещё шахтёрам и литейщикам кажись - остальным - хрен!