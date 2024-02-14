Суп из костей, сон без ужина и экономия на лекарствах – как пенсионеры живут на пенсию, которая чуть выше прожиточного минимума? Если честно, просто нет слов, когда порой слышишь истории из жизни пенсионеров, у которых крайне низкая пенсия.
«Я — пенсионерка, моя пенсия 15 800₽», - знакомая рассказала свою печальную историю о сложной старости
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Sergiy Che
Слилась коммунякнутая тётя - правду крыть нечем, но и заглохнуть не умеет - одно словоблудие и понты...
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11 мин.
Sergiy Che
Господи дура у куда ты лезешь то?! У меня второе высшее историко-архивный ВУЗ!! Во все войны твои коммунякнутые с дура мозга и влезали (да дореволюционной войне не дали до победы всё продали иуды и лишили Россию заслуженных трофеев и контрибуций!!) Ни мозгов, ни образования, ни знаний а тяффкает на всех как прям "акадэмик" диванный! До ВОВ пеннсии в Совке только политкаторжанам полагались да ещё шахтёрам и литейщикам кажись - остальным - хрен!
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9 мин.
ВС
Валерий Сорокин
Вообще то спрашивал данные с РБ , а не РФ. По вашим данным по цене мясо и проч., есть сомнение. Хотя мясо я не покупал, и не смотрел по чем в РБ. Покупал колбасы в сетевом магазине , и цены эти знаю.
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3 мин.
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