Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Невозможность вдохнуть полной грудью оказалась симптомом опасных болезней

Невозможность вдохнуть полной грудью оказалась симптомом опасных болезней

Ощущение нехватки воздуха — это не просто дискомфорт, а важный сигнал организма о возможных нарушениях, предупредила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

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