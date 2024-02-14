Минобороны РФ сообщило о перехвате девяти украинских дронов

Использовались БПЛА самолетного типа, подчеркнули в военном ведомствеМинистерство обороны России сообщило, что в ночь на 14 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано девять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.
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