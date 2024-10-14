Сотрудниками полиции в Красноярском крае выявлен факт мошенничества при выполнении муниципального контракта

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Минусинский» установлено, что в 2020 году 38-летний директор организации по проведению экспертиз и разработке проектной документации заключил с администрацией района муниципальный контракт по разработке комплексной схемы организации дорожного движения.