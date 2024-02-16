Кухня Луизианы, сосьвинская сельдь и вишневый кумыс: что попробовать

Новые проекты Louis The Claw Спиридоньевский пер., 9. Отель Marco Polo Ресторатор Алексей Буров (DreamTeam) и продюсер Артем Балаев (кабаре «Шум») из Санкт-Петербурга открыли в отеле Marco Polo временный проект в новоорлеанском стиле — Louis The Claw, который проработает ровно год.